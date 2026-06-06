Вячеслав Фетисов отреагировал на второй «Везина Трофи» в карьере Андрея Василевского

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о второй награде «Везина Трофи» в карьере российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Андрей весь сезон стабильно играл. Молодец! Повторил свой успех. Для меня это было ожидаемо. Меня спрашивали насчёт предвзятости, что русскому вратарю её не дадут, оказывается, никакой предвзятости нет. И это тоже радует», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что второе место в голосовании занял россиянин Илья Сорокин, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс». Замкнул тройку американец Джереми Свейман из «Бостон Брюинз».

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