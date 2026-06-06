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Василевскому вручили «Везина Трофи», устроив ему розыгрыш

Василевскому вручили «Везина Трофи», устроив ему розыгрыш
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем «Везина Трофи» в сезоне-2025/2026. Награда вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. В голосовании принимают участие генеральные менеджеры клубов лиги.

Василевскому устроили небольшой розыгрыш, когда он покидал домашний стадион команды «Бенчмарк Интернейшнл-Арена». К нему подошли сотрудники полиции Тампы со служебной собакой и сообщили, что они якобы расследуют подозрительную активность возле его автомобиля. После этого они достали из машины странную сумку, внутри которой оказалась «Везина». Затем голкиперу вручили награду.

Андрей выиграл этот трофей во второй раз в карьере. Он также является обладателем «Везина Трофи» 2019 года.

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