Агентство Gold Star Hockey отреагировало на завоевание Василевским «Везина Трофи»

В агентстве Gold Star Hockey, представляющем интересы российских голкиперов Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Ильи Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, прокомментировали номинацию хоккеистов на «Везина Трофи» и победу Василевского. Награда вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«На «Везину» были номинированы два клиента Gold Star Hockey: Андрей Василевский и Илья Сорокин. Для нас это особенная честь представлять двух вратарей такого уровня, и мы искренне болели за каждого из них.

Рады и горды поздравить Андрея с заслуженной победой. Василевский вновь подтвердил свой статус одного из величайших вратарей в истории НХЛ. Эта награда принадлежит ему по праву.

Илья провёл выдающийся сезон и заслуживает самых тёплых слов. Быть номинированным на «Везину» во второй раз в карьере говорит о его неизменно высоком уровне. Уверены, что его время ещё впереди.

Гордимся обоими!» — говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.

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