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Министр спорта Татарстана высказался о продлении контракта «Ак Барса» с Гатиятулиным

Министр спорта Татарстана высказался о продлении контракта «Ак Барса» с Гатиятулиным
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о продлении контракта главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина с клубом.

«Я очень хорошо отношусь к Анвару Рафаиловичу, мы с ним дружим. Он из Челябинска, а у меня мама оттуда, так что у нас жизнь как-то рядом с ним шла. Это вопрос, наверное, не совсем ко мне.

Сейчас идёт межсезонье, всё немножко закрыто по информации, хотя где-то что-то и выскакивает, кто-то подписывает контракт, кто-то продлевает, кто-то уезжает», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Гатиятулин работает в «Ак Барсе» с 2024 года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

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