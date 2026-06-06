Василевский прокомментировал завоевание «Везина Трофи»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от завоевания «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона НХЛ. Для россиянина эта награда стала второй в карьере.

«Я очень благодарен. В профессиональном плане это одна из главных целей, но всё дело в команде. Чтобы иметь хорошую команду в обороне, нужно многое. Я не могу выразить словами, как я благодарен своим товарищам, этой организации, тренерам, наставникам, болельщикам. Это командная награда», — приводит слова Василевского сайт НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Василевский провёл 58 матчей, в которых одержал 39 побед при надёжности 2,31 и 91,2% отражённых бросков. В этом плей-офф на его счету семь игр и три победы.

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