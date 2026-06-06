Министр спорта Татарстана Леонов оценил итоги сезона для «Ак Барса»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал итоги сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги для «Ак Барса».

«Я считаю, что для «Ак Барса» это был великолепный сезон. Если вспомнить ретроспективно, как всё начиналось в сентябре, сколько было нелестных слов в адрес и руководства, и тренерского штаба. Но вырулили, собрались и дошли до финала. Очень достойно играли, но финал есть финал. Непросто было. Конечно, хотелось, но и «Локомотиву» хотелось.

«Локомотив» взял серию с «Авангардом» на характере, а мы, наоборот, более ровно прошли полуфинал. Финал сложился неудачно для нас, в последнем матче чуть-чуть не хватило. Можно много говорить сейчас, было 3:0, а потом 3:2… Надо было чуть раньше, может быть, включиться, чуть недожали. Но всегда побеждает сильнейший. «Локомотив» заслужил, выиграл второй раз подряд – это на самом деле очень круто. «Ак Барс» – молодцы», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» в серии со счётом 2-4.

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