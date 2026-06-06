«Тампа» выпустила именные шайбы в честь завоевания Василевским «Везина Трофи»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выпустила именные шайбы в честь победы российского голкипера команды Андрея Василевского в голосовании на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги. Соответствующая информация появилась на сайте «молний».

Серия лимитированная — в продажу поступили 2026 таких шайб. На них находятся фото россиянина, надпись «победитель «Везина Трофи» и изображение самого трофея.

Фото: tampabaysports.com

Также сообщается, что шайбы будут отправлены покупателям до начала церемонии награждения НХЛ, которая состоится в конце июня. Стоимость шайбы составляет $ 12,99.

Василевский выиграл этот трофей во второй раз в карьере. Он также является обладателем «Везина Трофи» 2019 года.

Материалы по теме Василевский прокомментировал завоевание «Везина Трофи»