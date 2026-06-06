Деанджело: Василевский отличный голкипер, но Сорокин был лучшим вратарём в этом сезоне

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело высказался о том, что голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского признали лучшим вратарём по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Он стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз в карьере. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин занял второе место в голосовании на трофей.

«Васи отличный голкипер и вполне заслуживает «Везины» каждый год, но нет сомнений, что Роки был лучшим вратарём в НХЛ в этом сезоне», – написал Деанджело на своей странице в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате Василевский провёл 58 матчей, в которых одержал 39 побед при надёжности 2,31 и 91,2% отражённых бросков. В этом плей-офф на его счету семь игр и три победы.

Сорокин провёл 55 матчей в сезоне-2025/2026 и одержал 29 побед при надёжности 2,68 и 90,6% отражённых бросков.