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«Великий вратарь!» Кожевников — о завоевании Василевским «Везина Трофи»

«Великий вратарь!» Кожевников — о завоевании Василевским «Везина Трофи»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о признании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим вратарём регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге. Он стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз в карьере.

«Вторая «Везина» в карьере Василевского. Он достойный вратарь, который играет на высочайшем уровне. Это же не мы давали и не какая-то газета. Великий вратарь! У нас отличная школа, много хороших голкиперов, ребята растут. У нас они начинают карьеру, становятся кем-то, а в НХЛ становятся великими», – приводит слова Кожевникова Metaratings.

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