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Шипачёв — о будущем: пока ждём предложения от Минска, думаю, оно будет в ближайшие дни

Шипачёв — о будущем: пока ждём предложения от Минска, думаю, оно будет в ближайшие дни
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Нападающий Вадим Шипачёв ответил на вопрос о своём будущем. 31 мая 2026 года у форварда завершился контракт с минским «Динамо».

– Пока ждём предложения от Минска, думаю, оно будет в ближайшие дни. Дальше будем смотреть.

– А если будут предложения из других городов?
– Всё будем рассматривать, – приводит слова Шипачёва официальный сайт КХЛ.

39-летний нападающий с сезона-2024/2025 выступает за минское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 64 встречи и 42 (15+27) очка. В плей-офф он провёл восемь игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами.

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