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Отец Василевского — о «Везине»: мало верил в успех, думал, что политика тут вмешается

Отец Василевского — о «Везине»: мало верил в успех, думал, что политика тут вмешается
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Андрей Василевский-старший, отец российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, опасался, что политика не позволит его сыну выиграть «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. 31-летний хоккеист во второй раз в карьере стал обладателем этой награды.

«Ощутил гордость за него в этот момент. Я мало верил в успех, думал, что политика тут вмешается. Андрей, конечно, посильнее по игре. Тем более победителя определяют генменеджеры клубов, они специалисты в своём деле. Учитывая, что 90% первых мест было отдано Андрею, это о чём-то говорит.

Я его уже поздравил. У игроков индивидуальные призы не в таком внимании, ребята больше заточены на Кубок Стэнли. То, что его признали в индивидуальном плане, это хорошо, приятно, но ничто не заменит Кубок Стэнли», — приводит слова Василевского-старшего ТАСС.

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