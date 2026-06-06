Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов высказался о селекционной работе

Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов высказался о селекционной работе
Комментарии

Новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о селекционной работе клуба и объяснил расторжение контракта с нападающим Стефаном Да Костой.

«Сейчас с руководством занимаемся селекцией, формируем команду. Что-то уже объявили, что-то будет объявлено в ближайшее время. Идёт планомерная работа.

Уход Да Косты? Первый-второй центральный должен делать результат, не подыгрывать. С большим уважением отношусь к Стефану, он очень много сделал в лиге для разных команд, но время берёт своё, и поэтому нужен уже другой игрок. Сейчас мы, как и все команды, очень активно занимаемся поиском и переговорами.

Перестройка нижних звеньев? В Екатеринбурге работает большая система – и «Горняк», и «Авто». Есть группа ребят хорошего возраста, хорошие игроки, которые не имели достаточно возможностей проявить себя. Они получат эту возможность проявить себя в этих звеньях.

Идёт обновление, есть цель перестроить команду и настроить её на победный лад. Ни в коем случае не умаляю заслуг прошлого тренерского штаба, но какие-то изменения требовались.

Что касается Спронга, были пару разговоров с ним – постарались обговорить всё на берегу, пока ещё не начали работать (улыбается). Только сезон и работа покажет то, как мы будем взаимодействовать: надеюсь, мы найдём общий язык. Радует, что он переживает за команду», – приводит слова Кудашова сайт КХЛ.

Материалы по теме
В КХЛ наступила пора трансферов! Всё самое главное о первых мощных сделках
В КХЛ наступила пора трансферов! Всё самое главное о первых мощных сделках
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android