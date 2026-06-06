Морозов высказался о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о том, что нападающий Евгений Малкин продлил контракт с «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение 39-летнего форварда рассчитано на год. В России Евгений ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.

«Евгений Малкин выбор сделал сам: он профессионал, подписал контракт, по которому обязан выполнять свои обязательства. Поэтому это его выбор, и мы его поддерживаем. Мы гордимся тем, что наши прославленные ребята до сих пор востребованы в Северной Америке в НХЛ, где они прославляют нашу страну на международной арене», – приводит слова Морозова «Советский спорт».