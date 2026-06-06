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Шипачёв — о Квартальнове в «Локомотиве»: у него есть всё, чтобы выиграть Кубок

Шипачёв — о Квартальнове в «Локомотиве»: у него есть всё, чтобы выиграть Кубок
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Нападающий Вадим Шипачёв высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива». В прошлом сезоне форвард играл под руководством специалиста в минском «Динамо».

– Можно ли с Квартальновым выигрывать кубки?
– Абсолютно, конечно. Это хороший тренер, который может и замотивировать, здорово работает с молодёжью. С Сашкой Радуловым они работали, у них будет хороший тандем. Желаю ему удачи, у него есть всё, чтобы выиграть Кубок, – приводит слова Шипачёва официальный сайт КХЛ.

Ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси.

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