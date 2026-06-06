Третьяк заявил, что у НХЛ надо поучиться, как выбирать лучших игроков

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что у Национальной хоккейной лиги стоит поучиться профессиональному подходу в определении лучших игроков, включая вратарей. В субботу российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во второй раз в карьере получил награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю регулярного чемпионата.

«В НХЛ профессионалы. Если человек заслуживает, то ему отдают приз. В этом плане в лиге настоящие профессионалы, у них надо учиться, потому что они профессионально относятся к этим людям, независимо от того, кто из какой страны.

От него [Василевского], конечно, очень много зависит, потому что как он играет, так и остальная команда. Самое главное, что он из года в год показывает стабильную игру, как, например, Мартин Бродо. Молодец, что он держит марку, и дай бог ему в следующем сезоне выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Третьяка ТАСС.