«В детстве копировал его празднования». Форвард «Локомотива» Кузин — о Радулове

Нападающий «Локомотива» Артём Кузин назвал своего одноклубника 39-летнего форварда Александра Радулова примером для молодых игроков.

«Играть с таким человеком в одной команде – это что-то невероятное. Каждый день, приходя на арену, вижу его и восхищаюсь им: в раздевалке, на льду, в зале. С ним всегда круто что-нибудь обсудить, поговорить о хоккее или о жизни. Счастлив получать от него какие-то подсказки, стараюсь впитывать всё, что он говорит. Думаю, мы о нём будем слышать ещё долго (улыбается).

Для нас, молодых, это пример – к чему нужно стремиться, как нужно относиться к делу и направлять эмоции в нужное русло. В детстве даже копировал его празднования, а сейчас играю с ним за одну команду – фантастика.

Из соперников в этом плане могу вспомнить Евгения Кузнецова – были подобные эмоции, когда мы играли друг против друга в матче с «Салаватом Юлаевым». Следил за ним в сборной России, всегда нравилось его катание, к тому же, он – центральный, как и я. Очень нравилась его игра, хотел быть похожим на него", — приводит слова Кузина сайт КХЛ.