Бывший капитан и генменеджер «Баффало» Джерри Михан умер в возрасте 79 лет

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Джерри Михан умер в возрасте 79 лет, сообщается на официальном сайте НХЛ.

«НХЛ скорбит в связи с кончиной Джерри Михана, одного из первых игроков «Баффало» и опоры франшизы как в качестве капитана, так и в качестве генменеджера, приобретавшего звездных игроков.

Выбранный «Сэйбрз» на драфте расширения 1970 года, он отдал передачу на первый гол в истории франшизы и был капитаном команды, которая впервые вышла в плей-офф в 1973 году. После завершения 10-летней карьеры в НХЛ в шести командах Михан получил юридическое образование и стал помощником генерального менеджера «Сэйбрз» при легендарном Скотти Боумэне.

Он сменил Боумэна на посту генменеджера в 1986 году, совершил ряд громких обменов, приобретя Дэйла Хаверчука, Пэта Лафонтейна и Доминика Гашека. Сыграл важную роль в привлечении Александра Могильного в Баффало после его судьбоносного побега из Советского Союза в 1989 году», — говорится в заявлении комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна.

Михан провёл 670 матчей в регулярных чемпионатах лиги за «Торонто Мэйпл Лифс», «Филадельфию Флайерз», «Баффало», «Ванкувер Кэнакс», «Атланту Флеймс» и «Вашингтон Кэпиталз», набрав 423 (180+243) очка.