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Игорь Ларионов положительно отозвался о новом формате Матча звёзд НХЛ

Игорь Ларионов положительно отозвался о новом формате Матча звёзд НХЛ
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер СКА Игорь Ларионов одобрил новый формат Матча звёзд НХЛ.

«Понятно, что Россия – это большая и великая страна в плане хоккея. Но первый шаг в чём-то сделан, наши ребята будут участвовать. Думаю, это тот новый шаг, после которого всё будет в порядке. Так что меня это не смущает», – приводит слова Ларионова ТАСС.

В 2027 году в мероприятии примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3х3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран, включая российских хоккеистов.

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