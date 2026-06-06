Игорь Ларионов положительно отозвался о новом формате Матча звёзд НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер СКА Игорь Ларионов одобрил новый формат Матча звёзд НХЛ.

«Понятно, что Россия – это большая и великая страна в плане хоккея. Но первый шаг в чём-то сделан, наши ребята будут участвовать. Думаю, это тот новый шаг, после которого всё будет в порядке. Так что меня это не смущает», – приводит слова Ларионова ТАСС.

В 2027 году в мероприятии примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3х3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран, включая российских хоккеистов.