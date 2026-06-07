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«Был рад, что машина осталась целой». Василевский – о необычном вручении «Везина Трофи»

«Был рад, что машина осталась целой». Василевский – о необычном вручении «Везина Трофи»
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отреагировал на розыгрыш при вручении ему награды «Везина Трофи» в сезоне-2025/2026.

«Это было неожиданно. Я просто был рад, что моя машина осталась целой, и не хотел связываться со страховой компанией. Большой сюрприз. Это было отличное шоу», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, Василевскому устроили небольшой розыгрыш, когда он покидал домашний стадион команды «Бенчмарк Интернейшнл-Арена». К нему подошли сотрудники полиции Тампы со служебной собакой и сообщили, что они якобы расследуют подозрительную активность возле его автомобиля. После этого они достали из машины странную сумку, внутри которой оказалась «Везина». Затем голкиперу вручили награду.

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