«Был рад, что машина осталась целой». Василевский – о необычном вручении «Везина Трофи»

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отреагировал на розыгрыш при вручении ему награды «Везина Трофи» в сезоне-2025/2026.

«Это было неожиданно. Я просто был рад, что моя машина осталась целой, и не хотел связываться со страховой компанией. Большой сюрприз. Это было отличное шоу», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, Василевскому устроили небольшой розыгрыш, когда он покидал домашний стадион команды «Бенчмарк Интернейшнл-Арена». К нему подошли сотрудники полиции Тампы со служебной собакой и сообщили, что они якобы расследуют подозрительную активность возле его автомобиля. После этого они достали из машины странную сумку, внутри которой оказалась «Везина». Затем голкиперу вручили награду.