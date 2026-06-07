В полиции Тампы рассказали о розыгрыше для Василевского при вручении «Везина Трофи»

В полиции Тампы рассказали, как организовали поздравление для российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, который получил награду «Везина Трофи».

Офицеры кинологического подразделения полиции Тампы Мэттью Милана и Джошуа Юнгайтис организовали сюрприз при содействии Кельвина Александера, менеджера по безопасности стадиона.

«Не думаю, что он вообще что-то подозревал. Он отступил на несколько шагов, когда Джош открыл дверь машины, и увидел (пакет) на переднем сиденье. Он не понял, что это, и отошёл ещё дальше, выглядел немного нервным. А потом Джош достал награду и вручил её ему», — приводит слова Милана официальный сайт НХЛ.

Напомним, Василевскому устроили небольшой розыгрыш, когда он покидал домашний стадион команды «Бенчмарк Интернейшнл-Арена». К нему подошли сотрудники полиции Тампы со служебной собакой и сообщили, что они якобы расследуют подозрительную активность возле его автомобиля. После этого они достали из машины странную сумку, внутри которой оказалась «Везина». Затем голкиперу вручили награду.