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«Во, пруха пошла!» Губерниев отреагировал на завоевание Василевским «Везина Трофи»

«Во, пруха пошла!» Губерниев отреагировал на завоевание Василевским «Везина Трофи»
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о признании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим вратарём регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге. Он стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз в карьере.

«Во, пруха пошла!!! Андрей Василевский взял «Везину»!!! Лучший вратарь мира в хоккее!!! Причём во второй раз!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В минувшем регулярном чемпионате Василевский провёл 58 матчей, в которых одержал 39 побед при надёжности 2,31 и 91,2% отражённых бросков. В этом плей-офф на его счету семь игр и три победы.

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