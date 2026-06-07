«Каролина» забросила три шайбы за 39 секунд в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»
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В ночь с 6 на 7 июня проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/2026 между «Вегасом» Голден Найтс" и «Каролиной Харрикейнз». Встречу принимает стадион «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США), она началась в 03:00 мск. На момент публикации новости счёт 4:3 в пользу «Вегаса».
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Овертайм
4 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp) 2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42 3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32 4:0 Марнер (Гертл) – 36:52 4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03 4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29 4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42 4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)
Первый период прошёл без голов, однако во втором подопечные Джона Тортореллы забросили четыре безответных шайбы. Хоккеисты «Каролины» забили трижды в третьем периоде — на все три гола им потребовалось 39 секунд.
Отметим, что счёт в финальной серии между «Вегасом» и «Каролиной» 1-1. Четвёртый матч пройдёт в среду, 10 июня.
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