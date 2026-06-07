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Вегас Голден Найтс — Каролина Харрикейнз, результат матча 7 июня 2026, счёт 5:4 (ОТ), 3-й матч финала Кубка Стэнли 2025/2026

«Каролина» отыгралась с 0:4, но уступила «Вегасу» в овертайме. У Свечникова гол
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В ночь с 6 на 7 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4 (ОТ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 2-1.

Отметим, что по ходу встречи «Харрикейнз» проигрывали со счётом 0:4. Хоккеисты «Каролины» забили трижды в третьем периоде — на все три гола им потребовалось 39 секунд, а счёт сравнял российский форвард Андрей Свечников за 42 секунды до финальной сирены. Помимо Андрея, у гостей голы записали на свой счёт Джордан Мартинук, Тейлор Холл, Джордан Стаал.

В составе хозяев счёт открыл Томаш Гертл, а затем трижды отличился Митчелл Марнер. Победную шайбу забросил Ши Теодор во втором овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во втором периоде были отменены два гола хозяев (Стоуна и Айкела).

При счёте 4:0 Марнер не реализовал буллит.

В перерыве между вторым и третьим периодами гости поменяли вратаря: вместо Фредерика Андерсена на льду появился Брэндон Басси.

Российские хоккеисты Александр Никишин (оба «Харрикейнз»), Иван Барбашёв и Павел Дорофеев (оба «Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Следующий матч пройдёт 9 мая также в Парадайсе.

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«Каролина» отыгралась с 0:4 в финале Кубка Стэнли, игру в овертайм перевёл Свечников
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