«Каролина» отыгралась с 0:4, но уступила «Вегасу» в овертайме. У Свечникова гол

В ночь с 6 на 7 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4 (ОТ).

Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 2-1.

Отметим, что по ходу встречи «Харрикейнз» проигрывали со счётом 0:4. Хоккеисты «Каролины» забили трижды в третьем периоде — на все три гола им потребовалось 39 секунд, а счёт сравнял российский форвард Андрей Свечников за 42 секунды до финальной сирены. Помимо Андрея, у гостей голы записали на свой счёт Джордан Мартинук, Тейлор Холл, Джордан Стаал.

В составе хозяев счёт открыл Томаш Гертл, а затем трижды отличился Митчелл Марнер. Победную шайбу забросил Ши Теодор во втором овертайме.

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Во втором периоде были отменены два гола хозяев (Стоуна и Айкела).

При счёте 4:0 Марнер не реализовал буллит.

В перерыве между вторым и третьим периодами гости поменяли вратаря: вместо Фредерика Андерсена на льду появился Брэндон Басси.

Российские хоккеисты Александр Никишин (оба «Харрикейнз»), Иван Барбашёв и Павел Дорофеев (оба «Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Следующий матч пройдёт 9 мая также в Парадайсе.