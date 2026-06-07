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Кожевников назвал истиного хозяина приза самому ценному игроку плей-офф КХЛ

Кожевников назвал истиного хозяина приза самому ценному игроку плей-офф КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что приз самому ценному игроку плей-офф КХЛ этого сезона должен был получить нападающий «Локомотива» Александр Радулов, а не вратарь железнодорожников Даниил Исаев. «Локомотив» — победитель Кубка Гагарина — 2026.

— Со стороны кажется, что КХЛ пытается отодвинуть ветеранов в сторону – и больше рекламировать молодых.
— Так мы про это уже говорили. Это надо было постараться, чтобы по итогам такого плей-офф отдать приз самого ценного не его истинному хозяину – Радулову, а неплохому, но пока отнюдь не великому вратарю Исаеву. Та же история с Шипачёвым. О человеке, который сохранил в себе элементы советского хоккея, а потому и обогнал всех по очкам, говорят очень мало. Ему тоже, как ни странно, ценного приза не нашлось! Хотя Лига должна быть заинтересована в том, чтобы фамилия Шипачёва звучала из каждого утюга, — приводит слова Кожевникова Russia- Hockey.ru

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