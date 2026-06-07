«Каролина» отыгралась с 0:4 в финале Кубка Стэнли, игру в овертайм перевёл Свечников

В ночь с 6 на 7 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/2026 между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». На момент публикации новости счёт 4:4. Гол российского форварда Андрея Свечникова на последней минуте третьего периода помог гостям совершить камбэк с 0:4 и перевести игру в овертайм.

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По ходу встречи «Харрикейнз» проигрывали со счётом 0:4. Хоккеисты «Каролины» забили три гола в течении 39 секунд, а счёт сравнял российский форвард Андрей Свечников за 42 секунды до финальной сирены.

На счету россиянина теперь девять очков в текущем плей-офф (4 гола+5 передач).