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«Каролина» отыгралась с 0:4 в финале Кубка Стэнли, игру в овертайм перевёл Свечников

«Каролина» отыгралась с 0:4 в финале Кубка Стэнли, игру в овертайм перевёл Свечников
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В ночь с 6 на 7 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/2026 между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». На момент публикации новости счёт 4:4. Гол российского форварда Андрея Свечникова на последней минуте третьего периода помог гостям совершить камбэк с 0:4 и перевести игру в овертайм.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Овертайм
4 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

По ходу встречи «Харрикейнз» проигрывали со счётом 0:4. Хоккеисты «Каролины» забили три гола в течении 39 секунд, а счёт сравнял российский форвард Андрей Свечников за 42 секунды до финальной сирены.

На счету россиянина теперь девять очков в текущем плей-офф (4 гола+5 передач).

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