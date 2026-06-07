Форвард «Вегаса» Митчелл Марнер оформил исторический хет-трик в финале Кубка Стэнли

В ночь с 6 на 7 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4 (ОТ). Канадский нападающий «Вегаса» Митчелл Марнер забросил три шайбы во втором периоде.

Марнер оформил второй в истории НХЛ хет-трик в одном периоде в финале Кубка Стэнли, повторив достижение Теда Линдсея, которое было установлено в 1955 году.

На счету канадского хоккеиста теперь 28 очков в 19 матчах в текущем плей-офф (10 голов и 18 результативных передач).