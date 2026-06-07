Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли
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В ночь с 6 на 7 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4 (ОТ). Канадский нападающий «Вегаса» Митчелл Марнер забросил три шайбы во втором периоде.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp) 2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42 3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32 4:0 Марнер (Гертл) – 36:52 4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03 4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29 4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42 4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp) 5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38
Марнер забил три гола за 6 минут 10 секунд и установил рекорд финала Кубка Стэнли по самому быстрому хет-трику в истории турнира.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На счету канадского хоккеиста теперь 28 очков в 19 матчах в текущем плей-офф (10 голов и 18 результативных передач).
«Вегас Голден Найтс» ведёт в серии со счётом 2-1.
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