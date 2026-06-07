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Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли

Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли
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В ночь с 6 на 7 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4 (ОТ). Канадский нападающий «Вегаса» Митчелл Марнер забросил три шайбы во втором периоде.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

Марнер забил три гола за 6 минут 10 секунд и установил рекорд финала Кубка Стэнли по самому быстрому хет-трику в истории турнира.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На счету канадского хоккеиста теперь 28 очков в 19 матчах в текущем плей-офф (10 голов и 18 результативных передач).

«Вегас Голден Найтс» ведёт в серии со счётом 2-1.

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