Марнер — первый игрок в истории НХЛ с четырьмя очками за период финала Кубка Стэнли

Форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер оформил хет-трик и сделал результативную передачу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 2ОТ, 2-1). Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал первым игроком в истории лиги, набравшим четыре очка за период в матче финала плей-офф.
Во втором периоде 29-летний канадец ассистировал при шайбе Томаша Гертла, а затем сам забил трижды подряд — за 6 минут 10 секунд – самый быстрый хет-трик в истории финалов. При этом в истории финалов в эпоху НХЛ, то есть с 1918 года, четыре очка также набирал представитель другой лиги – Фрэнк Фойстон из PCHA.
В 1919 году игрок «Сиэтл Метрополитанс» сделал хет-трик и результативную передачу в третьем матче финальной серии с «Монреаль Канадиенс» (7:2, 2-2). Тогда серия не была завершена из-за пандемии испанского гриппа.
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