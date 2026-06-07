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Марнер — первый игрок в истории НХЛ с четырьмя очками за период финала Кубка Стэнли

Марнер — первый игрок в истории НХЛ с четырьмя очками за период финала Кубка Стэнли
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Форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер оформил хет-трик и сделал результативную передачу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 2ОТ, 2-1). Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал первым игроком в истории лиги, набравшим четыре очка за период в матче финала плей-офф.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

Во втором периоде 29-летний канадец ассистировал при шайбе Томаша Гертла, а затем сам забил трижды подряд — за 6 минут 10 секунд – самый быстрый хет-трик в истории финалов. При этом в истории финалов в эпоху НХЛ, то есть с 1918 года, четыре очка также набирал представитель другой лиги – Фрэнк Фойстон из PCHA.

В 1919 году игрок «Сиэтл Метрополитанс» сделал хет-трик и результативную передачу в третьем матче финальной серии с «Монреаль Канадиенс» (7:2, 2-2). Тогда серия не была завершена из-за пандемии испанского гриппа.

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