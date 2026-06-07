Фастовский: у Квартальнова есть возможность сделать из «Локомотива» клуб-династию

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива». В прошлом сезоне 60-летний специалист возглавлял минское «Динамо».

«Понятно, что Квартальнов ещё не выигрывал, это его мечта, и он планомерно пытается добиться этого результата. И сейчас у него есть великолепная возможность всё-таки это совершить – во-первых, сделать из «Локомотива» клуб-династию, во-вторых, выиграть Кубок для себя, потому что он давно это заслужил», – приводит слова Фастовского официальный сайт КХЛ.

Ранее Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год. По итогам сезона-2025/2026 ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд.