«Каролина» уступила «Вегасу», клубы РПЛ не сыграют в еврокубках. Главное к утру

«Каролина Харрикейнз» проиграла «Вегас Голден Найтс» в напряжённом третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4:5, российские клубы не включены в состав участников еврокубков на сезон-2026/2027, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после победы в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».