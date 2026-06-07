«Каролина» уступила «Вегасу», клубы РПЛ не сыграют в еврокубках. Главное к утру
«Каролина Харрикейнз» проиграла «Вегас Голден Найтс» в напряжённом третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4:5, российские клубы не включены в состав участников еврокубков на сезон-2026/2027, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после победы в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Каролина» отыгралась с 0:4, но уступила «Вегасу» в овертайме. У Свечникова гол.
- Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/2027.
- Джокович на русском языке обратился к Андреевой после её триумфа на «Ролан Гаррос».
- Хвалиньска опубликовала пост после поражения от Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026.
- Мбаппе покинул тренировку сборной Франции из-за травмы за пять дней до ЧМ — источник.
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