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«Каролина» уступила «Вегасу», клубы РПЛ не сыграют в еврокубках. Главное к утру

«Каролина» уступила «Вегасу», клубы РПЛ не сыграют в еврокубках. Главное к утру
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«Каролина Харрикейнз» проиграла «Вегас Голден Найтс» в напряжённом третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4:5, российские клубы не включены в состав участников еврокубков на сезон-2026/2027, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после победы в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Каролина» отыгралась с 0:4, но уступила «Вегасу» в овертайме. У Свечникова гол.
  2. Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/2027.
  3. Джокович на русском языке обратился к Андреевой после её триумфа на «Ролан Гаррос».
  4. Хвалиньска опубликовала пост после поражения от Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026.
  5. Мбаппе покинул тренировку сборной Франции из-за травмы за пять дней до ЧМ — источник.
  6. Александр Зверев повторил уникальное достижение Феррера на «Ролан Гаррос».
  7. Бонфим победил Мухаммада в главном бою турнира UFC Fight Night 278.
  8. Леау может получить дисквалификацию на матчи ЧМ из-за драки в товарищеской игре с Чили.
  9. «Ювентус» работает над трансфером вингера «Реала» — Ди Марцио.
  10. Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли.
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