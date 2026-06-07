«Каролина» установила рекорд финалов Кубка Стэнли, забив три гола за 39 секунд
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«Каролина Харрикейнз» забросила три шайбы за 39 секунд и установила рекорд финалов Кубка Стэнли. Игроки «ураганов» добились исторического достижения в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 2-2).
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp) 2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42 3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32 4:0 Марнер (Гертл) – 36:52 4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03 4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29 4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42 4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp) 5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38
Игроки гостей Джордан Мартинук, Тейлор Холл и Джордан Стаал забросили каждый по шайбе за 39 секунд третьего периода. Предыдущий рекорд скорострельности в финалах составлял 56 секунд и был установлен хоккеистами «Монреаль Канадиенс» в 1954 году.
Самую быструю серию из трёх голов в плей-офф оформили игроки «Торонто Мэйпл Лифс» в 1979 году — в первом раунде Кубка Стэнли они трижды поразили ворота «Атланты Трэшерз» всего за 23 секунды.
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