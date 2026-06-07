«Каролина» установила рекорд финалов Кубка Стэнли, забив три гола за 39 секунд

«Каролина Харрикейнз» забросила три шайбы за 39 секунд и установила рекорд финалов Кубка Стэнли. Игроки «ураганов» добились исторического достижения в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 2-2).

Игроки гостей Джордан Мартинук, Тейлор Холл и Джордан Стаал забросили каждый по шайбе за 39 секунд третьего периода. Предыдущий рекорд скорострельности в финалах составлял 56 секунд и был установлен хоккеистами «Монреаль Канадиенс» в 1954 году.

Самую быструю серию из трёх голов в плей-офф оформили игроки «Торонто Мэйпл Лифс» в 1979 году — в первом раунде Кубка Стэнли они трижды поразили ворота «Атланты Трэшерз» всего за 23 секунды.