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«Это была странная игра». Бриндамор — о поражении «Каролины» от «Вегаса»

«Это была странная игра». Бриндамор — о поражении «Каролины» от «Вегаса»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». «Ураганы» проигрывали со счётом 0:4 после второго периода, затем сумели отыграться, но пропустили решающий гол во втором овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «рыцарей».

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

«Это была странная игра. Я думал, что мы нормально начали. Первые шесть минут второго периода — всё в порядке. Затем мы заработали плохой штраф, и они красиво разыграли преимущество. Затем неудачный отскок при втором голе. А потом они просто наращивали давление до конца периода. Я знал, что мы в конце концов начнём играть и вернёмся в игру, дадим себе шанс на победу, но нельзя допускать такие ошибки, как во втором периоде», — приводит слова Бриндамора сайт «Каролины».

Четвёртая игра серии пройдёт на домашнем льду «Голден Найтс» в среду, 10 июня.

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