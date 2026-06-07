«Это была странная игра». Бриндамор — о поражении «Каролины» от «Вегаса»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». «Ураганы» проигрывали со счётом 0:4 после второго периода, затем сумели отыграться, но пропустили решающий гол во втором овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «рыцарей».
«Это была странная игра. Я думал, что мы нормально начали. Первые шесть минут второго периода — всё в порядке. Затем мы заработали плохой штраф, и они красиво разыграли преимущество. Затем неудачный отскок при втором голе. А потом они просто наращивали давление до конца периода. Я знал, что мы в конце концов начнём играть и вернёмся в игру, дадим себе шанс на победу, но нельзя допускать такие ошибки, как во втором периоде», — приводит слова Бриндамора сайт «Каролины».
Четвёртая игра серии пройдёт на домашнем льду «Голден Найтс» в среду, 10 июня.
- 7 июня 2026
-
09:30
-
09:27
-
09:12
-
08:57
-
08:36
-
08:15
-
07:57
-
07:50
-
07:37
-
07:26
-
06:27
-
06:23
-
05:55
-
04:38
-
03:22
-
01:49
- 6 июня 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:16
-
21:51
-
21:33
-
21:12
-
20:54
-
20:36
-
20:09
-
19:41
-
19:20
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
18:56
-
18:34