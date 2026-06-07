«Это была странная игра». Бриндамор — о поражении «Каролины» от «Вегаса»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». «Ураганы» проигрывали со счётом 0:4 после второго периода, затем сумели отыграться, но пропустили решающий гол во втором овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «рыцарей».

«Это была странная игра. Я думал, что мы нормально начали. Первые шесть минут второго периода — всё в порядке. Затем мы заработали плохой штраф, и они красиво разыграли преимущество. Затем неудачный отскок при втором голе. А потом они просто наращивали давление до конца периода. Я знал, что мы в конце концов начнём играть и вернёмся в игру, дадим себе шанс на победу, но нельзя допускать такие ошибки, как во втором периоде», — приводит слова Бриндамора сайт «Каролины».

Четвёртая игра серии пройдёт на домашнем льду «Голден Найтс» в среду, 10 июня.