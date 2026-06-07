Митчелл Марнер побил рекорд «Вегаса» по очкам за один плей-офф НХЛ

Форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 2ОТ, 2-1). Таким образом, на его счету стало 28 (10+18) очков в 19 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+16».

Как сообщает пресс-служба лиги, Марнер побил рекорд «Голден Найтс» по очкам за один плей-офф. Ранее он принадлежал Джеку Айкелу — 26 (6+20) очков в 22 матчах в чемпионском для клуба 2023 году. Отметим, что Митчелл лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли — 2026.

Марнер в этой встрече забил три гола за 6 минут 10 секунд и установил рекорд финала плей-офф НХЛ по самому быстрому хет-трику в истории турнира.