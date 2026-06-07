«Всё началось с меня». Форвард «Каролины» Свечников — о поражении от «Вегаса»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2) высказался о штрафе за нарушение численного состава во втором периоде, с которого началась серия из четырёх голов «рыцарей» за 6 минут 26 секунд.

«Всё началось с меня. Естественно, я получил штраф, и они забили [первый] гол. Они сохранили темп и забросили ещё несколько шайб», — приводит слова Свечникова пресс-служба «Каролины».

Отметим, что по ходу встречи «Харрикейнз» отыгрались с 0:4, именно Андрей перевёл игру в овертайм, забив четвёртый гол «Каролины».

Следующая игра серии состоится в ночь на 10 июня.