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«Всё началось с меня». Форвард «Каролины» Свечников — о поражении от «Вегаса»

«Всё началось с меня». Форвард «Каролины» Свечников — о поражении от «Вегаса»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2) высказался о штрафе за нарушение численного состава во втором периоде, с которого началась серия из четырёх голов «рыцарей» за 6 минут 26 секунд.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

«Всё началось с меня. Естественно, я получил штраф, и они забили [первый] гол. Они сохранили темп и забросили ещё несколько шайб», — приводит слова Свечникова пресс-служба «Каролины».

Отметим, что по ходу встречи «Харрикейнз» отыгрались с 0:4, именно Андрей перевёл игру в овертайм, забив четвёртый гол «Каролины».

Следующая игра серии состоится в ночь на 10 июня.

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