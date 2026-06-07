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Кожевников — о межсезонье: нарасхват будет не только Шипачёв, но и Войнов

Кожевников — о межсезонье: нарасхват будет не только Шипачёв, но и Войнов
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем нападающего Вадима Шипачёва. В минувшем сезоне форвард выступал за минское «Динамо», его контракт с клубом истёк 31 мая 2026 года.

– Ваше мнение – какой клуб он выберет?
– Не удивлюсь, если Минск Шипачёва всё-таки оставит. Хотя, по идее, его обязаны востребовать именно российские клубы – если они уважают свою историю и историю лиги.

Кстати, нарасхват будет не только Шипачёв, но и защитник Войнов. Смотрел за последним сезоном Омска, Войнов там был не самым быстрым, но самым умным. И в общем-то выдержал почти 80-матчевый сезон.

– Как объясните такую востребованность в КХЛ ветеранов во главе с Радуловым?
– Я уже сказал об общем, очень среднем уровне лиги, который позволяет играть на старом багаже. Плюс теперь везде – маленькие площадки, они заставляют не столько бегать, сколько думать – и играть на понимании хоккея, – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

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