Кожевников — о межсезонье: нарасхват будет не только Шипачёв, но и Войнов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем нападающего Вадима Шипачёва. В минувшем сезоне форвард выступал за минское «Динамо», его контракт с клубом истёк 31 мая 2026 года.

– Ваше мнение – какой клуб он выберет?

– Не удивлюсь, если Минск Шипачёва всё-таки оставит. Хотя, по идее, его обязаны востребовать именно российские клубы – если они уважают свою историю и историю лиги.

Кстати, нарасхват будет не только Шипачёв, но и защитник Войнов. Смотрел за последним сезоном Омска, Войнов там был не самым быстрым, но самым умным. И в общем-то выдержал почти 80-матчевый сезон.

– Как объясните такую востребованность в КХЛ ветеранов во главе с Радуловым?

– Я уже сказал об общем, очень среднем уровне лиги, который позволяет играть на старом багаже. Плюс теперь везде – маленькие площадки, они заставляют не столько бегать, сколько думать – и играть на понимании хоккея, – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.