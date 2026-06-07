Главный тренер «Вегаса»: повидал немало матчей в плей-офф, но такого ещё не было

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» (5:4 2ОТ, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. «Рыцари» выигрывали со счётом 4:0 после второго периода, затем «ураганы» сумели отыграться в третьем, но пропустили решающий гол во втором овертайме.

«Я повидал немало матчей в плей-офф. Но такого ещё не было. Во втором периоде мы не сделали ничего плохого, а в третьем, наверное, сделали всё неправильно. Это происходит так быстро, что у меня нет ответа», — приводит слова Тортореллы ESPN.

Четвёртая игра серии пройдёт на домашнем льду «Голден Найтс» в ночь на 10 июня.