Главный тренер «Вегаса»: повидал немало матчей в плей-офф, но такого ещё не было
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» (5:4 2ОТ, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. «Рыцари» выигрывали со счётом 4:0 после второго периода, затем «ураганы» сумели отыграться в третьем, но пропустили решающий гол во втором овертайме.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp) 2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42 3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32 4:0 Марнер (Гертл) – 36:52 4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03 4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29 4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42 4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp) 5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38
«Я повидал немало матчей в плей-офф. Но такого ещё не было. Во втором периоде мы не сделали ничего плохого, а в третьем, наверное, сделали всё неправильно. Это происходит так быстро, что у меня нет ответа», — приводит слова Тортореллы ESPN.
Четвёртая игра серии пройдёт на домашнем льду «Голден Найтс» в ночь на 10 июня.
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