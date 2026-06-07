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Лидер «Каролины» по хитам Каррье получил травму в третьем матче финала с «Вегасом»

Лидер «Каролины» по хитам Каррье получил травму в третьем матче финала с «Вегасом»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Уильям Каррье получил травму верхней части тела в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2). 31-летний канадец ушёл со льда во втором периоде.

После окончания встречи главный тренер «ураганов» Род Бриндамор не сообщил каких-либо подробностей о травме хоккеиста.

В текущем плей-офф Каррье провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка при полезности «+3» и среднем времени на льду 10.06. Он является лидером команды по числу силовых приёмов — 79 в 16 играх, а также два в прошедшей игре за 6.51 на льду.

Уильям — бывший игрок «Голден Найтс». Вместе с «Вегасом» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

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