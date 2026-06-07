«Полностью заслуженная награда». Шестёркин — о завоевании Василевским «Везина Трофи»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский полностью заслужил приз «Везина Трофи» — награду, вручаемую лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Очень рад за него, полностью заслуженная награда», — приводит слова Шестёркина ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов — 39. Всего в регулярке он провёл 58 встреч при надёжности 2,31 и 91,2% отражённых бросков. Андрей получил «Везину» во второй раз в карьере, впервые он был удостоен этой награды в 2019 году.

Отметим, что Шестёркин является обладателем «Везина Трофи» 2022 года.