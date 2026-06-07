«Каролина» — 2-я команда в истории НХЛ, отыгравшая дефицит в 4 гола в финале Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» отыгралась с 0:4 в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2). Как сообщает пресс-служба НХЛ, это всего лишь второй случай в истории финалов Кубка Стэнли, когда команде удалось отыграть дефицит в четыре шайбы, и первый – в исполнении гостей.

Во втором периоде «Харрикейнз» пропустили четыре гола, но в третьем сами забили четыре раза подряд. Впервые это произошло в 1972 году, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» отыгрался с 1:5 в первом матче финальной серии с «Бостон Брюинз» (5:6).

Ни одной команде в истории лиги ещё не удавалось выиграть матч финала, уступая по его ходу с разрывом в четыре шайбы. Если же брать плей-офф в целом, то таких победных камбэков было всего четыре.