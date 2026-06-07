37-летний Стаал — самый возрастной игрок с голами в трёх первых матчах финала КС
Поделиться
Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал набрал 2 (1+1) очка в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2). Ранее канадец забил в первой и второй играх серии.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp) 2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42 3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32 4:0 Марнер (Гертл) – 36:52 4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03 4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29 4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42 4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp) 5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стаал в возрасте 37 лет и 269 дней стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги с голами в каждом из первых трёх матчей финальной серии Кубка Стэнли. В целом на его счету стало 9 (5+4) очков в 16 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+4».
В минувшем регулярном чемпионате Джордан провёл 75 матчей, в которых отметился 20 голами и 16 результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
12:32
-
12:17
-
11:44
-
11:26
-
11:08
-
10:40
-
10:13
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:12
-
08:57
-
08:36
-
08:15
-
07:57
-
07:50
-
07:37
-
07:26
-
06:27
-
06:23
-
05:55
-
04:38
-
03:22
-
01:49
- 6 июня 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:16
-
21:51
-
21:33
-
21:12
-
20:54
-
20:36