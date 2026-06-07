37-летний Стаал — самый возрастной игрок с голами в трёх первых матчах финала КС

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал набрал 2 (1+1) очка в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2). Ранее канадец забил в первой и второй играх серии.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стаал в возрасте 37 лет и 269 дней стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги с голами в каждом из первых трёх матчей финальной серии Кубка Стэнли. В целом на его счету стало 9 (5+4) очков в 16 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+4».

В минувшем регулярном чемпионате Джордан провёл 75 матчей, в которых отметился 20 голами и 16 результативными передачами.