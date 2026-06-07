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37-летний Стаал — самый возрастной игрок с голами в трёх первых матчах финала КС

37-летний Стаал — самый возрастной игрок с голами в трёх первых матчах финала КС
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Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал набрал 2 (1+1) очка в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2). Ранее канадец забил в первой и второй играх серии.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стаал в возрасте 37 лет и 269 дней стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги с голами в каждом из первых трёх матчей финальной серии Кубка Стэнли. В целом на его счету стало 9 (5+4) очков в 16 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+4».

В минувшем регулярном чемпионате Джордан провёл 75 матчей, в которых отметился 20 голами и 16 результативными передачами.

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