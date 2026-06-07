«Сибирь» и «Амур» совершили обмен с участием трёх хоккеистов

«Сибирь» совершила обмен с «Амуром», в результате которого новосибирскую команду пополнил 24-летний нападающий Иван Воробьёв, а в обратном направлении отправились форварды Иван и Егор Климовичи. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

«Мы благодарим Ивана и Егора за игру в составе нашей команды, а Ивану желаем успешных сезонов за «Сибирь», — говорится в сообщении новосибирского клуба.

На счету Воробьёва 111 матчей в КХЛ за «Витязь», «Спартак» и «Амур», 25 заброшенных шайб и 20 результативных передач. Сообщается, что контракт с нападающим рассчитан до 31 мая 2027 года.

22-летний Иван Климович провёл 153 игры за «Сибирь» и набрал 24 (12+12) очка. На счету 21-летнего Егора 40 матчей за новосибирскую команду и 4 (1+3) очка.