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Ахо — пятый игрок в истории НХЛ с 10+ очками в восьми подряд розыгрышах плей-офф

Ахо — пятый игрок в истории НХЛ с 10+ очками в восьми подряд розыгрышах плей-офф
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо сделал две результативные передачи в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2). На его счету стало 10 (4+6) очков в 16 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+3».

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Ахо достиг отметки 10 очков в каждом из восьми розыгрышей Кубка Стэнли, в которых принимал участие. Он пятый игрок в истории лиги с таким достижением.

Ранее серии из восьми и более подряд розыгрышей с 10+ очками выдавали Уэйн Гретцки (11, «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», 1981-1991), Марк Мессье (10, «Эдмонтон», «Нью-Йорк Рейнджерс», 1983-1992), Берни Джеффрион (8, «Монреаль Канадиенс», 1953-1960) и Брэд Маршан (8, «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», 2018-2025).

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