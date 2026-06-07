Ахо — пятый игрок в истории НХЛ с 10+ очками в восьми подряд розыгрышах плей-офф

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо сделал две результативные передачи в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 2ОТ, 1-2). На его счету стало 10 (4+6) очков в 16 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+3».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Ахо достиг отметки 10 очков в каждом из восьми розыгрышей Кубка Стэнли, в которых принимал участие. Он пятый игрок в истории лиги с таким достижением.
Ранее серии из восьми и более подряд розыгрышей с 10+ очками выдавали Уэйн Гретцки (11, «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», 1981-1991), Марк Мессье (10, «Эдмонтон», «Нью-Йорк Рейнджерс», 1983-1992), Берни Джеффрион (8, «Монреаль Канадиенс», 1953-1960) и Брэд Маршан (8, «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», 2018-2025).
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