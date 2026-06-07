Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марнер побил рекорд НХЛ по очкам в плей-офф в первом сезоне после перехода

Марнер побил рекорд НХЛ по очкам в плей-офф в первом сезоне после перехода
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 ОТ, 2-1). На его счету стало 28 (10+18) очков за 19 матчей в текущем плей-офф.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp)     2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42     3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32     4:0 Марнер (Гертл) – 36:52     4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03     4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29     4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42     4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp)     5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний канадец побил рекорд лиги по очкам в Кубке Стэнли в первом сезоне после перехода из другого клуба. Ранее Марнер провёл девять сезонов в «Торонто Мэйпл Лифс». Предыдущее достижение принадлежало Фрэнку Маховличу – 27 (14+13) очков за «Монреаль Канадиенс» в 1971 году. Он перешёл из «Детройт Ред Уингз» по ходу сезона-1970/1971.

Отмечается, что несколько хоккеистов набирали большее количество очков в дебютном плей-офф за новый клуб, но это происходило не в первом сезоне после перехода.

Материалы по теме
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android