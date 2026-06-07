Марнер побил рекорд НХЛ по очкам в плей-офф в первом сезоне после перехода

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 ОТ, 2-1). На его счету стало 28 (10+18) очков за 19 матчей в текущем плей-офф.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний канадец побил рекорд лиги по очкам в Кубке Стэнли в первом сезоне после перехода из другого клуба. Ранее Марнер провёл девять сезонов в «Торонто Мэйпл Лифс». Предыдущее достижение принадлежало Фрэнку Маховличу – 27 (14+13) очков за «Монреаль Канадиенс» в 1971 году. Он перешёл из «Детройт Ред Уингз» по ходу сезона-1970/1971.

Отмечается, что несколько хоккеистов набирали большее количество очков в дебютном плей-офф за новый клуб, но это происходило не в первом сезоне после перехода.