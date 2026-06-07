Марнер побил рекорд НХЛ по очкам в плей-офф в первом сезоне после перехода
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 ОТ, 2-1). На его счету стало 28 (10+18) очков за 19 матчей в текущем плей-офф.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp) 2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42 3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32 4:0 Марнер (Гертл) – 36:52 4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03 4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29 4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42 4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp) 5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний канадец побил рекорд лиги по очкам в Кубке Стэнли в первом сезоне после перехода из другого клуба. Ранее Марнер провёл девять сезонов в «Торонто Мэйпл Лифс». Предыдущее достижение принадлежало Фрэнку Маховличу – 27 (14+13) очков за «Монреаль Канадиенс» в 1971 году. Он перешёл из «Детройт Ред Уингз» по ходу сезона-1970/1971.
Отмечается, что несколько хоккеистов набирали большее количество очков в дебютном плей-офф за новый клуб, но это происходило не в первом сезоне после перехода.
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