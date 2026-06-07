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Защитник Владислав Провольнев подписал двухлетний контракт с «Металлургом»

Защитник Владислав Провольнев подписал двухлетний контракт с «Металлургом»
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«Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Срок соглашения между игроком и клубом рассчитан на два года – до конца сезона-2027/2028.

Ранее 31-летний хоккеист расторг контракт с ЦСКА по соглашению сторон. Он выступал за армейский клуб с сезона-2021/2022. Всего за команду Владислав провёл 289 матчей, в которых набрал 69 (18+51) очков при показателе полезности «+35». В 2022 и 2023 годах он вместе с командой выигрывал Кубок Гагарина.

Всего в КХЛ на счету Провольнева 533 встречи, 38 заброшенных шайб и 80 результативных передач.

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