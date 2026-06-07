В «Металлурге» оценили подписание контракта с Владиславом Провольневым

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал подписание контракта с защитником Владиславом Провольневым. Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

«Укрепляем оборонительную линию команды подписанием Владислава Провольнева. Владислав обладает колоссальным опытом, он дважды выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА и являлся одним из ключевых игроков для москвичей.

Одно из преимуществ Владислава – его габариты. Он добавит мощи нашей обороне и позволит оказывать сопротивление габаритным игрокам соперников.

В лице Владислава мы видим крепкого защитника, способного «зацементировать» защиту и помочь нападающим в начале атак. А его кубковый опыт, несомненно, пригодится в раздевалке», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».