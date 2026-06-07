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«Сочи» продлил контракт с форвардом Дмитрием Кагарлицким

«Сочи» продлил контракт с форвардом Дмитрием Кагарлицким
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«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

«Дмитрий – опытнейший хоккеист, который совсем недавно преодолел рубеж в 850 матчей в КХЛ, а в его активе сейчас 550 очков. Также он является победителем юниорского чемпионата мира 2007 года в составе юниорской сборной России и серебряным призёром чемпионата России 2020 и 2023 годов», — говорится в сообщении «Сочи».

В минувшем сезоне 36-летний нападающий сыграл в 37 матчах за южный клуб, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при полезности «-4».

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