Овечкин — о российских хоккеистах: кто первым полезет в потасовку? Ковальчук

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прошёл блиц-опрос о российских хоккеистах.
– Кто самый модный?
– Сергачёв.
– Самый весёлый в раздевалке?
– Кузнецов.
– Кто постоянно опаздывает?
– Давай возьмём Кучерова (улыбается).
– Кто дольше всех отвечает на сообщения?
– Орлов.
– Кто больше всех съедает в ресторане?
– Ковальчук.
– Кто первым полезет в потасовку?
– Ковальчук.
– Кто лучше всех сыграет на «Матче года»?
– Панарин, — сказал Овечкин на видео, опубликованном в телеграм-канале команды Александра.
Напомним, игра между российскими звёздами КХЛ и НХЛ состоится 25 июля 2026 года на «СКА Арене».