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Овечкин — о российских хоккеистах: кто первым полезет в потасовку? Ковальчук

Овечкин — о российских хоккеистах: кто первым полезет в потасовку? Ковальчук
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прошёл блиц-опрос о российских хоккеистах.

– Кто самый модный?
– Сергачёв.

– Самый весёлый в раздевалке?
– Кузнецов.

– Кто постоянно опаздывает?
– Давай возьмём Кучерова (улыбается).

– Кто дольше всех отвечает на сообщения?
– Орлов.

– Кто больше всех съедает в ресторане?
– Ковальчук.

– Кто первым полезет в потасовку?
– Ковальчук.

– Кто лучше всех сыграет на «Матче года»?
– Панарин, — сказал Овечкин на видео, опубликованном в телеграм-канале команды Александра.

Напомним, игра между российскими звёздами КХЛ и НХЛ состоится 25 июля 2026 года на «СКА Арене».

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