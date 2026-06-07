Овечкин — о российских хоккеистах: кто первым полезет в потасовку? Ковальчук

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прошёл блиц-опрос о российских хоккеистах.

– Кто самый модный?

– Сергачёв.

– Самый весёлый в раздевалке?

– Кузнецов.

– Кто постоянно опаздывает?

– Давай возьмём Кучерова (улыбается).

– Кто дольше всех отвечает на сообщения?

– Орлов.

– Кто больше всех съедает в ресторане?

– Ковальчук.

– Кто первым полезет в потасовку?

– Ковальчук.

– Кто лучше всех сыграет на «Матче года»?

– Панарин, — сказал Овечкин на видео, опубликованном в телеграм-канале команды Александра.

Напомним, игра между российскими звёздами КХЛ и НХЛ состоится 25 июля 2026 года на «СКА Арене».