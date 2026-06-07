Капитан «Каролины» Стаал — о поражении от «Вегаса»: ощущается как пинок сами знаете куда

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал поражение команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 ОТ, 1-2). После двух периодов «ураганы» проигрывали 0:4, но смогли перевести игру в овертайм, где пропустили после рикошета от конька собственного вратаря.

«Это ощущается как пинок сами знаете куда. Мы проиграли второй период, но я горжусь командой за то, что они смогли отыграться. Это тяжело пережить, но нам нужно собраться и дать отпор в четвёртой игре. Конечно, то, как всё закончилось, ужасно. Мы проанализируем, что можно улучшить, чтобы не проигрывать 0:4 по ходу матча, и будем двигаться дальше», – приводит слова Стаала Sportskeeda.