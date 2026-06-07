Капитан «Каролины» Стаал — о поражении от «Вегаса»: ощущается как пинок сами знаете куда
Поделиться
Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал поражение команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5 ОТ, 1-2). После двух периодов «ураганы» проигрывали 0:4, но смогли перевести игру в овертайм, где пропустили после рикошета от конька собственного вратаря.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гертл (Айкел, Марнер) – 30:26 (pp) 2:0 Марнер (Карлссон, Теодор) – 30:42 3:0 Марнер (Макнэбб) – 34:32 4:0 Марнер (Гертл) – 36:52 4:1 Мартинук (Джарвис, Стэнковен) – 47:03 4:2 Холл (Ахо, Блейк) – 47:29 4:3 Стаал (Славин, Робинсон) – 47:42 4:4 Свечников (Стаал, Ахо) – 58:18 (pp) 5:4 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 85:38
«Это ощущается как пинок сами знаете куда. Мы проиграли второй период, но я горжусь командой за то, что они смогли отыграться. Это тяжело пережить, но нам нужно собраться и дать отпор в четвёртой игре. Конечно, то, как всё закончилось, ужасно. Мы проанализируем, что можно улучшить, чтобы не проигрывать 0:4 по ходу матча, и будем двигаться дальше», – приводит слова Стаала Sportskeeda.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
14:34
-
14:15
-
13:49
-
13:34
-
13:19
-
13:04
-
12:50
-
12:32
-
12:17
-
11:44
-
11:26
-
11:08
-
10:40
-
10:13
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:12
-
08:57
-
08:36
-
08:15
-
07:57
-
07:50
-
07:37
-
07:26
-
06:27
-
06:23
-
05:55
-
04:38
-
03:22
-
01:49
- 6 июня 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:18
-
23:00