Инсайдер НХЛ Лебрюн: все в лиге устали от этого формата плей-офф

Инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что многие представители Национальной хоккейной лиги хотели бы вернуться к старому формату Кубка Стэнли. Сейчас плей-офф проводится по дивизиональной схеме: в первых двух раундах матчи проходят между командами внутри дивизиона. К ним добавляются клубы, получившие уайлд-кард.

«Владельцы, менеджеры, тренеры и игроки говорят, что предпочли бы вернуться к формату «1-8». Все в лиге устали от этого формата», — приводит слова Лебрюна NHL Rumour Report в социальной сети Х.

Классическая схема плей-офф подразумевает участие восьми команд от каждой из двух конференций, которые образуют пары на основе занятых мест в регулярном чемпионате. Победители серий проходят в следующий раунд.