Фридман высказался о претендентах на Ларкина из «Детройта»

Инсайдер Эллиотт Фридман назвал возможных претендентов на капитана «Детройт Ред Уингз» Дилана Ларкина. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард запросил обмен из клуба. Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

«Я смотрю на «Даллас» и «Тампу». Не знаю, сможет ли «Флорида» провернуть сделку, но на них всегда нужно обращать внимание. Думаю, что команда номер один – это «Миннесота», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

В минувшем регулярном чемпионате Ларкин провёл 74 матча, в которых набрал 67 (34+33) очков. «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд.