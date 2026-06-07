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Фридман высказался о претендентах на Ларкина из «Детройта»

Фридман высказался о претендентах на Ларкина из «Детройта»
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Инсайдер Эллиотт Фридман назвал возможных претендентов на капитана «Детройт Ред Уингз» Дилана Ларкина. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард запросил обмен из клуба. Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

«Я смотрю на «Даллас» и «Тампу». Не знаю, сможет ли «Флорида» провернуть сделку, но на них всегда нужно обращать внимание. Думаю, что команда номер один – это «Миннесота», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

В минувшем регулярном чемпионате Ларкин провёл 74 матча, в которых набрал 67 (34+33) очков. «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд.

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